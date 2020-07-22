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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan denizin ortasında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'nin sörf macerası olaylı bir şekilde bitti. Chloe Loughnan iki kişilik bir kurtarma ekibi tarafından kıyıya getirildi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan denizin ortasında kaldı

Şarkıcı Serdar Ortaç’la olan beş yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Chloe Loughnan şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Karantina dönemini ailesiyle birlikte evinde geçiren Chloe Loughnan bu sürecin ardından keyifli bir tatile çıktı. Buradan yaptığı paylaşımlarla hem çekici fiziğini hem de ne kadar eğlendiğini gözler önüne seren Chloe Loughnan bu defa ilginç bir paylaşım ile dikkat çekti.
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INSTAGRAM'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Arkadaşlarıyla birlikte sörf tahtası üzerine binen ve kürek çeken Chole bir anlık heyecanın sonunda başına açtığı derdi Instagram hesabından paylaştı.
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Hızını alamayarak denize açılan Chloe sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve kıyıya getirildiğini söyledi. Chloe sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara teşekkür etmeyi de unutmadı.

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