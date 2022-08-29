Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüs dekolteli poz verdi!

Model Chloe Loughnan düzgün fiziği ve güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Chloe Loughnan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Chloe Loughnan beyazlar içinde paylaştı.

Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

1992 İrlanda doğumlu Chloe Loughnan 30 yaşındadır.

"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

Loughan, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Türkiye'yi çok özlemiştim. Koronavirüs pandemisi yüzünden ülkeme dönmüştüm, burası benim ikinci evim gibi, bırakmak istemem burayı. Aslında Türk vatandaşlığına başvurmayı planlıyorum, birkaç yıl burada olmadığım için gelemedim diye yapamadım ama bu kez olacak. İsterim tabii. 11 yıl önce gelmiştim buraya, artık burası benim evim gibi. İşlerim için başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da ve İrlanda'da ajanslara bağlıyım, bir yerde kalmıyorum. Bir gün bir yerde kalacağım, inşallah orası Türkiye olacak."





