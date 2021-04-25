Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla beğeni topladı

Serdar Ortaç’la evliliği bittikten sonra ülkesi İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, Meksika tatiline devam ediyor. Pandemi sonrası tatile çıktığı için çok mutlu olan ünlü isim tatili çok özlediğini sık sık söylüyor. Tatile gittiği için mutlu olan Chloe Loughnan pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Tatilden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, kırmızı mayosuyla plajda çekilen fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı. Kısa süre önce silikonlarını yenileyen model plaj pozlarıyla beğeni topladı.

Loughnan pozunun altına ise “Kumlu ve harika hissediyorum. Etrafta gezinen iguanalar var.” notunu düştü.

