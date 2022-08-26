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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisiyle görüntülendi! Dedikoduların ardı arkası kesilmedi

26.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014 yılında dünyaevine girmiş ancak 2019'da ayrılmıştı. Ortaç'a açtığı nafaka davasıyla gündeme gelen ünlü model, boşandıktan sonra Fergus Hennessy ile yeni bir aşka da yelken açmıştı. İkili günler sonra yeniden beraber görüntülendi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisiyle görüntülendi! Dedikoduların ardı arkası kesilmedi

Serdar Ortaç ile yaşadığı olaylı evlilik ile gündeme gelen İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz dönemde Ortaç'a açtığı nafaka davası ile konuşulmuştu. Serdar Ortaç ile ayrılığının ardından yeni sevgilisini ile evleneceği iddiaları yayılan ünlü model, bu kez yeniden Feegus Hennessy ile görüntülendi.

SERDAR ORTAÇ'IN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

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Daha önce Akaretler'deki bir kafede yeni sevgilisiyle görüntülenen ünlü isim, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu ifade etmiş ve "Türkiye'yi çok özlemiştim. Koronavirüs pandemisi yüzünden ülkeme dönmüştüm, burası benim ikinci evim gibi, bırakmak istemem burayı." şeklinde konuşmuştu.

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30 yaşındaki ünlü İrlandalı model Loughnan, yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile Gündoğan'daki bir beachte görüntülendi.

ÜNLÜ MODEL EVLENECEK Mİ?

Ünlü modelin sevgilisi ile samimi tavrı dikkat çekerken, akla evlilik sorusu da geldi.
Loughnan ile Hennesy'nin mutlu birlikteliğinin yakın süreçte evlilik ile sonuçlanacağı dedikoduları da yayılmaya başladı.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan Model sevgilisi ünlü şarkıcı yaşında
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
serdar başımıza bela ettin bunu
serdarda para mı kaldı Allah aşkına? bırak adamın yakasını

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