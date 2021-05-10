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Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür: Yukarıdan bir uyarı geldi

10.05.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Serdar Ortaç ile bir süredir aşk yaşayan Seçil Gür, sosyal medya hesabı üzerinden kendisiyle ilgili dikkat çeken bir yazı paylaştı. Üniversite yıllarını ve o zamanlar olduğu kişiyi eleştiren Seçil Gür, şu an neler hissettiğini de ekledi.

Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür: Yukarıdan bir uyarı geldi

Bir dönem Serdar Ortaç ile ilişkisine ara veren ancak daha sonra tekrar barışarak ilişkilerini sürdüren Ortaç ve Gür çifti, magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. Özellikle Seçil Gür, mekan çıkışlarında sorulara verdiği cevaplarla magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor.

Başlarda Serdar Ortaç ve Seçil Gür arasındaki ilişki, çoğu kimseler tarafından “reklam” olarak algılansa da, çift ilişkilerindeki bir seneyi çoktan tamamladı. Seçil Gür, sosyal medya hesabından post olarak paylaştığı yazıyla ise kendini eleştirerek “O zamanlar kendime kızgındım" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir yazı paylaşan Seçil Gür, sevenlerinden birçok destek mesajı aldı. Eski halini ve eskiden olduğu kişiyi eleştiren Gür, şu an içinde bulunduğu durumdan ve hayatından da bahsetti.

"İÇ SAĞLIĞIN FİKRİ DÜŞTÜ AKLIMA"

Seçil Gür, Instagram üzerinden paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi; "Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum gidip yeşil ne varsa bulup aldığımı hatırlıyorum. Siyaha boyayıp griye de takmışlığım var. Onlarca, yüzlerce kıyafetime uygun saat, ayakkabı, çanta takı... Üniversitede arkadaşlarım hatırlar belki her gün başka kıyafet, her gün solaryum... Dışımla o kadar meşguldüm ki içimi, iç sesimi hiç duyamadan geçiyormuş günler. Sonra yukardan bir uyarı geldi, iç sağlığın kıymeti fikri düştü aklıma. Şimdiki ben yok. Saatim çizilir mi, yok su geçirir mi, yok saçım, yok kıyafetim... Hepsini ellerimle paketleyip ihtiyaç sahiplerine verdim. Gittim kendime plastik saat aldım, topuklu ayakkabılarımı rafa kaldırdım."

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Seçil Gür Serdar Ortaç
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