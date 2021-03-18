Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

Menajerimi Ara isimli yapımdaki rolü ile sosyal medyada çok konuşulan Serdar Ortaç, oyunculuk yaparken müziği bırakmayacağını söylüyor. Senelerdir pop müzik dalında eserler veren Serdar Ortaç, yaşadığı süre boyunca şarkıcılık yapmaya devam etmeyi düşünüyor. İlk albümü Aşk İçin - Karabiberim ile 1994 yılında şarkıcılığa başlayan Serdar Ortaç, 1994'ten beri aktif bir şekilde şarkıcılığa devam ediyor.
Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970'te Nesrin Ortaç ve Mehmet Ortaç'ın ilk oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Serdar Ortaç'ın, Sertaç Ortaç ve Serkan Ortaç isminde iki erkek kardeşi var.
İlk öğretim eğitimini Kocamustafapaşa'da tamamlayan Serdar Ortaç, daha sonra Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna - tesviye bölümünü tamamladı. Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Serdar Ortaç, tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmayı tercih etti.
Kariyerine 1993 senesinde İstanbul'daki özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışan Serdar Ortaç, programlarını dinleyen bir plak yapımcısının yönlendirmesi ile Raks Müzik Şirketi ile anlaşma yaparak kendi yazıp bestelediği şarkıları seslendirme şansını yakaladı.
İlk albümü 1994 senesinde "Aşk İçin - Karabiberim" ile müzik kariyerine giriş yapan Serdar Ortaç, 1996'da çıkarttığı ikinci albümü "Yaz Yağmuru" ile kariyerine devam etti. Yaz Yağmuru'nun tamamını İspanyolca seslendirdi ve Meksika'da albüm çıkarttı.
Müzik camiasında beste fabrikası adı ile bilinen Serdar Ortaç, hem yurt dışında hem de yurt içinde binlerce konser verdi.
1999 senesinde askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla 10 yıla kadar ağır hapisle yargılanan Serdar Ortaç, 54 gün boyunca Mamak Askeri Cezaevi'nde yattı. Çapkınlık hayatıyla da ünlü olan şarkıcı, Banu Öztürk, Müge, Selin Toktay gibi isimler ile birlikte oldu.
2017 - Cımbız
2016 - Gıybet
2015 - Serdar Bizi Diskoya Götür
2015 - Çek Elini Kalbimden
2014 - Bana Göre Aşk
2012 - Ray
2010 - Kara Kedi
2008 - Nefes
2006 - Mesafe
2004 - Çakra
2002 - Okyanus
1999 - Bilsem Ki
1998 - Gecelerin Adamı
1996 - Yaz Yağmuru
1994 - Aşk İçin
SERDAR ORTAÇ'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
1994 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
1997 - Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah
1999 - Hürriyet Altın Kelebek - Yılın En Başarılı Sanatçısı
2000 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
2003 - Radyo ve TV Oscarları - En İyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber
2005 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
2006 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi "Gitme"
2006 - Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı - Yılın Şarkısı "Dansöz"
2007 - MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"
2009 - Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü
2009 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı
2009 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Dijital Satış Diamond Ödülü
2010 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv & Kral FM Özel Ödülü - Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı
2011 - Balkanika TV - Balkan Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü
2012 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı
2013 - Balkanika TV - Balkan Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü - Yılın Projesi Ödülü
2017 - 4. Altın Palmiye Ödülleri - Yılın Erkek Sanatçısı
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