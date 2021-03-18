Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

Menajerimi Ara isimli yapımdaki rolü ile sosyal medyada çok konuşulan Serdar Ortaç, oyunculuk yaparken müziği bırakmayacağını söylüyor. Senelerdir pop müzik dalında eserler veren Serdar Ortaç, yaşadığı süre boyunca şarkıcılık yapmaya devam etmeyi düşünüyor. İlk albümü Aşk İçin - Karabiberim ile 1994 yılında şarkıcılığa başlayan Serdar Ortaç, 1994'ten beri aktif bir şekilde şarkıcılığa devam ediyor.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970'te Nesrin Ortaç ve Mehmet Ortaç'ın ilk oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Serdar Ortaç'ın, Sertaç Ortaç ve Serkan Ortaç isminde iki erkek kardeşi var.

İlk öğretim eğitimini Kocamustafapaşa'da tamamlayan Serdar Ortaç, daha sonra Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna - tesviye bölümünü tamamladı. Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Serdar Ortaç, tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmayı tercih etti.

Kariyerine 1993 senesinde İstanbul'daki özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışan Serdar Ortaç, programlarını dinleyen bir plak yapımcısının yönlendirmesi ile Raks Müzik Şirketi ile anlaşma yaparak kendi yazıp bestelediği şarkıları seslendirme şansını yakaladı.