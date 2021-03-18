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Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

18.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Menajerimi Ara" dizisinde yaptığı konuk oyunculuktan sonra "Oyunculuk benim için farklı bir deneyim oldu, müziği hayatta bırakmam ama oyunculuğa devam edeceğim" açıklaması yaptı. Oyunculuk teklifleri aldığını belirten Serdar Ortaç, uygun gördüğü bir projede yer alarak oyunculuk yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Uzun yıllardır birçok başarılı şarkıya ve besteye imza atan Serdar Ortaç, oyunculuğu da daha çok deneyimlemek istediğini belirtti.

Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

Menajerimi Ara isimli yapımdaki rolü ile sosyal medyada çok konuşulan Serdar Ortaç, oyunculuk yaparken müziği bırakmayacağını söylüyor. Senelerdir pop müzik dalında eserler veren Serdar Ortaç, yaşadığı süre boyunca şarkıcılık yapmaya devam etmeyi düşünüyor. İlk albümü Aşk İçin - Karabiberim ile 1994 yılında şarkıcılığa başlayan Serdar Ortaç, 1994'ten beri aktif bir şekilde şarkıcılığa devam ediyor.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970'te Nesrin Ortaç ve Mehmet Ortaç'ın ilk oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Serdar Ortaç'ın, Sertaç Ortaç ve Serkan Ortaç isminde iki erkek kardeşi var.

İlk öğretim eğitimini Kocamustafapaşa'da tamamlayan Serdar Ortaç, daha sonra Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna - tesviye bölümünü tamamladı. Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Serdar Ortaç, tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmayı tercih etti.

Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

Kariyerine 1993 senesinde İstanbul'daki özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışan Serdar Ortaç, programlarını dinleyen bir plak yapımcısının yönlendirmesi ile Raks Müzik Şirketi ile anlaşma yaparak kendi yazıp bestelediği şarkıları seslendirme şansını yakaladı.

İlk albümü 1994 senesinde "Aşk İçin - Karabiberim" ile müzik kariyerine giriş yapan Serdar Ortaç, 1996'da çıkarttığı ikinci albümü "Yaz Yağmuru" ile kariyerine devam etti. Yaz Yağmuru'nun tamamını İspanyolca seslendirdi ve Meksika'da albüm çıkarttı.

Serdar Ortaç kimdir ve kaç yaşında? İşte Serdar Ortaç'ın hayat hikayesi

Müzik camiasında beste fabrikası adı ile bilinen Serdar Ortaç, hem yurt dışında hem de yurt içinde binlerce konser verdi.

1999 senesinde askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla 10 yıla kadar ağır hapisle yargılanan Serdar Ortaç, 54 gün boyunca Mamak Askeri Cezaevi'nde yattı. Çapkınlık hayatıyla da ünlü olan şarkıcı, Banu Öztürk, Müge, Selin Toktay gibi isimler ile birlikte oldu.

SERDAR ORTAÇ DİSKOGRAFİ

2017 - Cımbız

2016 - Gıybet

2015 - Serdar Bizi Diskoya Götür

2015 - Çek Elini Kalbimden

2014 - Bana Göre Aşk

2012 - Ray

2010 - Kara Kedi

2008 - Nefes

2006 - Mesafe

2004 - Çakra

2002 - Okyanus

1999 - Bilsem Ki

1998 - Gecelerin Adamı

1996 - Yaz Yağmuru

1994 - Aşk İçin

SERDAR ORTAÇ'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1994 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

1997 - Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah

1999 - Hürriyet Altın Kelebek - Yılın En Başarılı Sanatçısı

2000 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2003 - Radyo ve TV Oscarları - En İyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber

2005 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2006 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi "Gitme"

2006 - Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı - Yılın Şarkısı "Dansöz"

2007 - MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"

2009 - Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü

2009 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2009 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Dijital Satış Diamond Ödülü

2010 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv & Kral FM Özel Ödülü - Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2011 - Balkanika TV - Balkan Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü

2012 - Kral TV Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2013 - Balkanika TV - Balkan Ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü - Yılın Projesi Ödülü

2017 - 4. Altın Palmiye Ödülleri - Yılın Erkek Sanatçısı

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Serdar Ortaç
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