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Serdar Ortaç meğer o sevilen filmde de oynamış! Ünlü sanatçının bu yönünü belki de ilk kez öğreneceksiniz!

15.12.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğlence, müzik, dans denilince belki ilk akıllara gelen isimlerden biri olan Serdar Ortaç dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla biliniyor. Peki ünlü şarkıcının oyunculuk da yaptığını biliyor muydunuz?

Serdar Ortaç meğer o sevilen filmde de oynamış! Ünlü sanatçının bu yönünü belki de ilk kez öğreneceksiniz!

Hangi şarkıyı çıkarsa anında herkesin ezberine yerleşen, eğlence denilince akıllara gelen ilk isimlerden Serdar Ortaç, Türk Pop Müziği’nin mihenk taşlarından biri. Yetenekli şarkıcının oyunculuk yeteneğinin de olduğunu biliyor muydunuz? Meğer gişe rekorları kıran filmde de yer almış. İşte Serdar Ortaç’ın yer aldığı film…

SERDAR ORTAÇ HANGİ FİLMDE YER ALDI?

Gerek özel hayatıyla gerekse şarkılarıyla her zaman gündemde olan Serdar Ortaç, “bir döneme damga vurmuştu” diyebileceğimiz ünlülerden değil. Zira o her devirde çıkardığı şarkılarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Şarkıcılık kadar oyunculukta da kendini gösteren Ortaç’ın gişe rekorları kıran Kocan Kadar Konuş filminde yer aldığını biliyor muydunuz? Meğer Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan ile bu filmde yer almış.

Serdar Ortaç meğer o sevilen filmde de oynamış! Ünlü sanatçının bu yönünü belki de ilk kez öğreneceksiniz!

SERDAR ORTAÇ BAŞKA FİLMLERDE DE YER ALDI

Kocan Kadar Konuş filminin yanı sıra Adam Mısın ve Yangın Ayşe filmlerinde de boy gösteren Serdar Ortaç’ın buradaki kariyerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

SERDAR ORTAÇ KAÇ YAŞINDA?

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Serdar Ortaç meğer o sevilen filmde de oynamış! Ünlü sanatçının bu yönünü belki de ilk kez öğreneceksiniz!

İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Serdar Ortaç meğer o sevilen filmde de oynamış! Ünlü sanatçının bu yönünü belki de ilk kez öğreneceksiniz!

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.

Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.

1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı.

Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.

  1. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı.

  2. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı.

  3. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı.

  4. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.

2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.

Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.

KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergilediği tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ortaç, 2014 yılında Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz senelerde çift boşandı.

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