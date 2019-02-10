Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Serdar Ortaç'ın besteleyip söylediği yeni Başakşehir Marşıpic.twitter.com/0HTf8PgmZ8 — Tribun Dergi (@tribundergi) February 9, 2019

İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı...

"İşte şampiyon Başakşehir

Geliyor Başakşehir

Tüm rakiplere saha dar gelir

Göster, nasıl oynanır top

Kim tutar seni hadi

Dedim işte adı üstünde"

