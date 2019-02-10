Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Serdar Ortaç'ın besteleyip söylediği yeni Başakşehir Marşıpic.twitter.com/0HTf8PgmZ8— Tribun Dergi (@tribundergi) February 9, 2019
İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı...
"İşte şampiyon Başakşehir
Geliyor Başakşehir
Tüm rakiplere saha dar gelir
Göster, nasıl oynanır top
Kim tutar seni hadi
Dedim işte adı üstünde"
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