Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması! 'Ne zaman paran olursa...'

Karantinadan çok sıkılan Serdar Ortaç kendini sahile attı. Bisiklet sürerken görüntülenen Ortaç yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Serdar Ortaç, yorulup banka oturarak, "Gelin, röportaj yapalım ağabey. Soracaksınız zaten" diyerek muhabirlere seslendi.

Ortaç, "Bisiklet sürdüm, yoruldum. Arabamı çağırdım şimdi. Canlı yayınlara devam ediyorum. Çok sıkıldım" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM"

Ebru Gündeş'le barışan Serdar Ortaç, "Görüşemedik, herkes kendi hayatında. Ben kimseyle küs değilim. Benim üstümde çok emeği vardır onun" şeklinde konuştu.

"NAFAKA" AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum."

MERVE ŞENTÜRK AÇIKLAMASI

Öte yandan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami'ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk'ün evinde kalırdı.

Merve Şentürk'ün eşi Ersun'un çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe Loughnan ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşandığı konuşuluyordu. Hatta Serdar Ortaç'ın, Chloe Loughnan'dan boşanma sebeplerinden birinin de bu durum olduğu iddia edilmişti.

Ortaç, çıkan haberler için, "Öyle bir şey yok. Chloe şimdi İrlanda'da" açıklamasını yaptı.

