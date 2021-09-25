Serdar Ortaç tövbe etti: Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim

Sahnede Beşiktaş'ı hedef alan sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç tövbe etti. TV100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası adlı programa bağlanan Ortaç, "Çok üzüldüm bu olaya sabaha kadar uyumadım. Konserlerin 2 tanesini iptal ettim. Çok büyük terbiyesizlik ettim. Çok pişmanım" dedi.

"İçkili ortamda insan bazen ne diyeceğini şaşırıyormuş. İçki içmemeliydim sahnede. İçki tüm kötülüklerin anası. Büyük hata" ifadesini kullanan Ortaç, şöyle devam etti:

"Artık yapacak tek bir şey kaldı. Beşiktaş camiası, taraftarı, sayın başkan, 30 senelik dostum Sergen beni affetsin diye dua edeceğim. Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile."

Ortaç, Şener'in "İçkiliydin değil mi sahnede?" şeklindeki sorusu üzerine "Evet, biraz almıştım alkol. Çünkü milletle aynı seviyeye gelmek için ben de içiyorum. Sevmediğim halde. Kardeşim sever mesela, ben sevmem. MS ilaçları bir ton, onun üzerine alkol" yanıtını verdi.

"SERGEN YALÇIN 30 YILLIK ARKADAŞIM"

Ortaç, "30 yıllık arkadaşım" dediği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bu konuda görüşmediğini belirterek şöyle devam etti: "Bence Sergen'in şu an böyle bir konuya ayıracak vakti yoktur. Adamın başında bir sürü derdi var. Maçı var, Ajax var. Bir sürü sakatlık geçiren oyuncular var. Sanmıyorum açıp Twitter'ı 'Serdar Ortaç böyle düşünmüş' diye. Umursamaz. Görünce kızar belki, mesaj atar, bilmiyorum. Ama başkana çok ayıp oldu. Başkan beni izlemeye gelirdi. Bir sürü insana ayıp oldu."

Ortaç, Şener'in "Başkanla (Ahmet Nur Çebi) bir gün karşılaşsan, özür diler misin?" sorusu üzerine "Gidip yayına özür dilerim 'Baba beni affet' diye. Böyle bir şey için silmez herhalde" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarların tepkisine de değinen Ortaç, "Haklılar gibi. Adam orada sahnede takımlarının başarısızlığıyla ilgili konuşmuş. Ben de derim 'Ne konuşuyorsun?' diye. Bir anlık sinirle yapabilirler, haklılar" diye konuştu.

Kulübün dava açmasını da haklı bulduğunu belirten Ortaç “Suçluyum, davayı kazanırlarsa cezamı çekeceğim” dedi.

