Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilmişti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, adli kontrol şartıyla ve 'ev hapsi' koşuluyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, adli kontrole itiraz etti; Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

TUTUKLANAN FENOMENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 23 zanlıdan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz isimli kişi de var.

Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine verdiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar da tutuklandı.