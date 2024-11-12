MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.11.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler hakkında flaş gelişme... Başsavcılık, adli kontrole itiraz etti; Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilmişti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, adli kontrol şartıyla ve 'ev hapsi' koşuluyla serbest bırakıldı.

3736930_6919fe9d0d251b39b213959334d3d7af

Başsavcılık, adli kontrole itiraz etti; Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Mehmet Ali Erbil ifadesinde açık açık anlattı! "20-25 bin euro teklif..." Mehmet Ali Erbil ifadesinde açık açık anlattı! "20-25 bin euro teklif..."

TUTUKLANAN FENOMENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 23 zanlıdan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz isimli kişi de var.

Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine verdiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar da tutuklandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
En Çok Okunan Haberler
Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi

Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi

Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL?

Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL?

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Mehmet Ali Erbil ifadesinde açık açık anlattı! "20-25 bin euro teklif..."

Mehmet Ali Erbil ifadesinde açık açık anlattı! "20-25 bin euro teklif..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.