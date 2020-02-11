Serdar Ortaç yeni sevgilisiyle yakalandı!

Eski eşi Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde boşanma sonra hayatında kimsenin olmadığını ve tek başına çok mutlu olduğunu ifade eden şarkıcı, Bebek'teki restoranda bir kadınla yemek yedi.

"GEL HAYATIM, KİMSE YOK"

Ortaç, yaklaşık üç saat kaldığı mekandan çıkıp, gazetecileri kontrol etti. Kimsenin olmadığını zanneden Ortaç, sevgilisini yeni aracına "Gel hayatım. Kimse yok" sözleriyle çağırdı.

Bir anda gazetecileri karşısında gören ikiliden sarışın kadın, yüzünü saklamaya çalıştı. Bir ara araçtan inmeye çalışan kadını, sevgilisi Serdar Ortaç durdurdu.

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri üzerine Serdar Ortaç, "Araba mı? Evet araba yeni. Sağ olun" şeklinde kaçamak cevap verdi.

Muhabirlerin ısrarlı aşk sorularına dayanamayan Ortaç, "Arkadaşlar daha sonra konuşuruz olur mu? Sağ olun. Teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl Beykoz Adliyesi'nde geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.

