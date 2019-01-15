Serdar Ortaç, yoğun bakımda olan kardeşi için dua istedi

Evli ve çocuk babası olan kardeşinin rahatsızlığıyla zor günler geçiren Serdar Ortaç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Serdar Ortaç paylaşımında şu sözlerle kardeşine dua istedi: "Değerli hocalarım ne olur dua edin, Allah'ım sen bağışlayansın, sen şifa verensin, küçük kardeşim Serkan'ı bize bağışla yarabbim.

Daha 35 yaşında çocuklarına bağışla. Amin. 15 gün sonra bugün gözlerini açtı ama hala solunum cihazına bağlı, yoğun bakımdan çıkması için dua edin ne olur."

Eşi Chloe Loughnan Ortaç'ın geçen aylarda Amerika'da geçirdiği trafik kazasıyla yıkılan Serdar Ortaç, eşine kavuşmasına sayılı günler kala kardeşinin hastalık haberiyle bir kez daha yıkıldı.

Serdar Ortaç, önceki gün eşiyle muhabirlerin sorularını yanıtlarken "Mutluyum arkadaşlar, karım sağ salim geldi. Ama benim şansızlığım kardeşim Serkan rahatsız ve hastanede. Kötü günler var ama karım iyi Allah'a şükür. Hanımım çok ucuz atlattı ve iyi şükürler olsun. Allah beni seviyor" açıklamasını yaptı.

