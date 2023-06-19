Sere serpe nasıl yazılır? Sere serpe ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Herkesin kolayca yazı paylaşabildiği internet mecralarında kelimelerin çoğunukla yanlış yazıldığı görülüyor. Sözcüklerin hatalı yazımı ise yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir. Türkçeyi dil kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyen kişiler sere serpe gibi sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği hakkında araştırma yapıyorlar. Sözcüklerin anlamları ve yazım kuralları ile ilgili birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu üzerinden bu bilgiler kolaylıkla edinilebiliyor.

Sere serpe nasıl yazılır?

Sere serpe TDK tarafından "serbest, rahat bir biçimde, çekinmeden" anlamında belirlenmiştir. Çoğunlukla mecaz olarak kullanılan bu kelime ikileme kelime grupları arasında yer alır. Türkçede her kelime ve kelime grubunun yazılış biçimi ile ilgili bir kural mevcuttur. Pek çok kişi sere "Sere serpe bitişik mi yazılır?" sorusunu sorar. Bu kelimenin günlük yaşamda, sosyal mecralarda "sereserpe" şeklinde bitişik yazıldığı görülür. Ancak TDK yazım kılavuzlarında sere serpe yazımı ayrı olması gereken bir kelime olarak belirtilmiştir. Sere serpe gibi pek çok ikileme sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

Sere serpe ayrı mı yazılır?

Sere serpe sözcüğü de sıklıkla yazım hatası yapılan sözcükler arasında yer alır. Yazım kurallarına uygun bir biçimde iletişim kurmaya özen gösteren kişiler, arama motorlarında sere serpe ayrı mı yazılır sorusunu sormaktadırlar. TDK tarafından belirtilen dil kurallarına göre sere serpe ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Sere serpe doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: