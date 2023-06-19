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Sere serpe nasıl yazılır? Sere serpe ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.05.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki kelime haznesinin geniş olması pek çok kelime gruplarının oluşmasını sağlar. Bunlar arasında birleşik kelimeler yer alır. Birleşik sözcükler günlük yaşam içerisinde konuşma dilinde veya yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Hatta deyimlerin birçoğu birleşik kelimeler ile oluşur. Bu durumda birleşik kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunu ciddiye almak gerekir. Yazılışı merak edilen kelimelerden biri de sere serpedir. Peki, sere serpe nasıl yazılır?

Herkesin kolayca yazı paylaşabildiği internet mecralarında kelimelerin çoğunukla yanlış yazıldığı görülüyor. Sözcüklerin hatalı yazımı ise yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir. Türkçeyi dil kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyen kişiler sere serpe gibi sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği hakkında araştırma yapıyorlar. Sözcüklerin anlamları ve yazım kuralları ile ilgili birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu üzerinden bu bilgiler kolaylıkla edinilebiliyor.

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Sere serpe nasıl yazılır?

Sere serpe TDK tarafından "serbest, rahat bir biçimde, çekinmeden" anlamında belirlenmiştir. Çoğunlukla mecaz olarak kullanılan bu kelime ikileme kelime grupları arasında yer alır. Türkçede her kelime ve kelime grubunun yazılış biçimi ile ilgili bir kural mevcuttur. Pek çok kişi sere "Sere serpe bitişik mi yazılır?" sorusunu sorar. Bu kelimenin günlük yaşamda, sosyal mecralarda "sereserpe" şeklinde bitişik yazıldığı görülür. Ancak TDK yazım kılavuzlarında sere serpe yazımı ayrı olması gereken bir kelime olarak belirtilmiştir. Sere serpe gibi pek çok ikileme sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

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Sere serpe ayrı mı yazılır?

Sere serpe sözcüğü de sıklıkla yazım hatası yapılan sözcükler arasında yer alır. Yazım kurallarına uygun bir biçimde iletişim kurmaya özen gösteren kişiler, arama motorlarında sere serpe ayrı mı yazılır sorusunu sormaktadırlar. TDK tarafından belirtilen dil kurallarına göre sere serpe ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Sere serpe doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Sere serpe (Doğru kullanım)
  • Sereserpe (Yanlış kullanım)
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