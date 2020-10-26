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  4. Şeref Sözü dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü yeni bölümde neler olacak?

Şeref Sözü dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü yeni bölümde neler olacak?

26.10.2020 21:12 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Şeref Sözü dizisinin 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Faruk'un, İsra'yı ve oğlunu bulmak için harekete geçtiği tanıtımda Malik ailesinin neler yapacağı merakla bekleniyor. İsra'nın gözyaşları içinde "Cihan'ı seviyorum..." itirafı izleyenleri derinden etkilerken Emsal, "Bir gün buradan gitmek için ayaklarıma kapanacaksın" sözleriyle adeta meydan okuyor. İsra'nın çığlıklarının yankılandığı tanıtım seyircileri nefesleri kesen bir bölümün daha beklediğini gösteriyor.

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü'nün 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan'ın başrollerde oynadığı Şeref Sözü'nün yeni bölümüne Adabeyli Adası'ndaki gerilim damga vuracak.

Şeref Sözü (1)

ŞEREF SÖZÜ'NÜN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cihan, kayıp İsra’yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı! İsra’nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor.

Şeref Sözü (4)

Tüm ada halkı seferber olup İsra’yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir. Cihan’ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra’yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra’yı bulabilecek mi? İsra’nın akıbeti ne olacak?
Şeref Sözü (5)

Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra’yı kurtarmaya gelen Mahbube’nin planı ne? Faruk, İsra’yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek?

Şeref Sözü Ön İzleme (1)
Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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