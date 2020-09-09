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Serel Yereli'den İzmir paylaşım! 'Uğruna savaşacağım tek parsel...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Oyuncu olarak başladığı kariyerinde müzik eğitimi almak üzere yurt dışına çıkan ve burada yaptığı çalışmalarla kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu olan 9 Eylül'ü kutladı ve dikkat çekici satırlar paylaştı.

Yurt dışına çıktığından bu yana son derece dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ve kimi zaman bu paylaşımlarıyla magazin sayfalarında haber olmayı da başaran Serel Yereli, bu defa doğduğu topraklara olan minnetini gösterdi.

Memleketi İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu gün olan 9 Eylül’ü pas geçmeyen Yereli, henüz minik bir kızken çekilmiş karesini hesabından paylaştı ve altına da güne dair önemli ifadeler yazdı.

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Serel Yereli sosyal medya mesajında çocukluk fotoğrafına yer verdi.

İşte Serel Yereli’nin 9 Eylül mesajı:

Showbusiness hayatıma İzmirspor cheerleaderi olarak başlamanın aşırı haklı gururu…. Uğruna savaşacağım tek parsel! Kökümün kökünün kökü.

Denizinin tuz seviyesine, halkının sıcaklığına, cana yakınlığına, rahatlığına, samimiyetine, havasının güzelliğine, toprağına , özgürlüğüne, zeytin dalına, ailemi ailem, beni ben yapan mentalitesine ve her şeyden önce karakterine aşığım İzmirim. 9 Eylülümüz kutlu olsun!

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“ Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir topraktır “ M.Kemal Atatürk – o ayaklar kapımıza dayanır yine de bastırtmayız, dünyanın en güzel şehri! İyi ki bizi seçtin, dünyanın en güzel çocukluğunu yaşadık.

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