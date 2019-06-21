Serel Yereli'den olay paylaşım: Kokaine düşmek yerine...

‘Bodrum Masalı’ adlı dizi ile kendisinden söz ettiren oyuncu Serel Yereli, sonrasında kariyerinde bir değişikliğe gitmiş ve şarkıcı olmaya karar vermişti. Bunun eğitimini almak adına yurtdışına giden ve şimdilerde bir albüm çalışması için stüdyoya giren Yereli, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Kimi zaman hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen Serel Yereli, paylaşımlarındaki yorumlarla da gündemde kalmayı başarıyor.

Takipçilerinden gelen yorumlara kayıtsız kalmayan ve Türkiye gündemini de yakından takip eden Yereli, instagram hesabından yaptığı son paylaşımda yerli yabancı pek çok ünlü ismin düştüğü uyuşturucu bataklığı konusunda uyarı içerikli satırlar kullanmış.

Yereli paylaşımında "Stresli olduğum dönemlerde kokaine düşmek yerine yemeğe düşüyorum" diyerek herkesi şaşırttı.



