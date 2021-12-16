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Seren Serengil ameliyat öncesi rıza videosu çekildiğini açıkladı!

16.12.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günden güne eriyen Seren Serengil, risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıkladı. Serengil, ameliyat öncesinde rıza videosu çekildiğini canlı yayında anlattı.

Seren Serengil ameliyat öncesi rıza videosu çekildiğini açıkladı!

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Seren Serengil cuma günü sağlığı için çok önemli bir ameliyata gireceğini canlı yayında açıkladı. Dumping sendromu yaşayan ve yanlış ameliyat olup sağılğını kaybeden Serengil ameliyat öncesindeki son canlı yayınında korkularını dile getirdi.

Seren Serengil, doktorların da korktuğunu söyledi. Ameliyat öncesinde birçok doktorla görüştüğünü ve doktorların risk içermesi nedeniyle sorumluluk almak istemediğini söyleyen Seren Serengil, ameliyat olacağı hastanede rıza videosunun çekildiğini belirtti.

Ekran Alıntısı

"ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN..."

Canlı yayında ameliyatıyla ilgili bilgilendirme yapan Seren Serengil, "Dediğim gibi dün doktor çağırdı beni görüntülü onayımı aldılar. Riskli bir ameliyat olduğunu baştan beri söylüyordu. Doktor için de çok zor, ünlü olduğum için onlar da sorumluluk almak istemiyor. Kimse yapmak istemiyor ameliyatımı. Bütün olabilecek her şeyden bahsetti. Ne yapacağını da bilmiyor. Bir önceki doktorum ve hastane ısrarla ameliyat videomu vermediği için içeride mide ameliyatı mı olacak revizyon ameliyatı mı olacak orada göreceğiz" dedi.

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SEREN SERENGİL AMELİYATI NE ZAMAN?

Serengil ameliyatla ilgili açıklamasının devamında "Normalde kesik olmadan yapılan bir ameliyat ama kesebileceğini söyledi. Hepsini içeriye girdikten sonra göreceğim dedi. 6 saat sürecek ameliyatım. 1 ay daha böyle gidersen siroz olacaksın dedi. Ben seni iyi edeceğimi düşünüyorum dedi. Allah yukarıda... Bu gece yatıracaklar, bağırsaklarım temizlenecek. Sabaha ameliyat olacağım öğleden sonra çıkmış olacağım" dedi.


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Seren Serengil
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