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Seren Serengil: Bağırsağımı fazla kesmişler...

20.09.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil her geçen gün zayıflıyor. Serengil açıklamasında "Geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor ama bu kilodayken onu da yapmıyorlar" dedi.

Seren Serengil: Bağırsağımı fazla kesmişler...

Son dönemde sağlık sorunları ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Nişantaşı'nda mısır yerken objektiflere yansıdı.

Her geçen gün kilo verdiğini ancak işi sayesinde ayakta kaldığını ve 44 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında ise şu açıklamada bulundu: Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Öyle bir insan değilim ben çalıştıkça iyi hisseden, güç alan bir kadınım. Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum.

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"BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"

Serengil, sözlerine "Şu an 44 kiloyum ben de memnun değilim bu işten. Bağırsağımı fazla kesmişler. Yediğim yaramıyor, geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor ama bu kilodayken onu da yapmıyorlar bekliyorum düzelmeyi. Allah'tan ümit kesilmez" diye devam etti. (SnobMagazin)


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Seren Serengil
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