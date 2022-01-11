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Seren Serengil davayı kazandı! Eski görümcesi Eylem İpek Şafak tazminat ödeyecek

11.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı ve sunucu Seren Serengil 2020’de boşandığı Yaşar İpek’in kız kardeşi gazeteci Eylem İpek Şafak ile aralarındaki sular bir türlü durulmuyor. Seren Serengil kişisel bilgilerini sosyal medyadan paylaşan Eylem İpek Şafak’a açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Şafak’ın Serengil’e yasal faiziyle birlikte 15 bin TL ödemesine karar verdi.

Seren Serengil davayı kazandı! Eski görümcesi Eylem İpek Şafak tazminat ödeyecek

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı ve magazin programı yorumcusu Seren Serengil 2020 yılında boşandığı Yaşar İpek ile teknedeki görüntüleri magazine yansımıştı. Seren Serengil'in bu fotoğrafların photoshoplu olduğunu iddia ederek görümcesi Eylem İpek Şafak'ı suçlamıştı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; yaşanan olayın ardından Seren Serengil ve eski görümcesi arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Serengil'e karşı koruma kararı aldıran Şafak, kararı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaşılan bu bilginin kendisini açık hedef haline getirdiğini, fiziki saldırıya maruz kalma riskini yaşattığını ve güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürerek savcılığa şikayet etmişti.

CEZA DAVASINA TAZMİNAT DAVASI EKLENDİ

Savcılık soruşturma sonunda eski görümce Eylem İpek Şafak hakkında "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsi istemişti.


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Seren Serengil
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