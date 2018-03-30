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Seren Serengil, Demet Akalın'ın bu sözlerinin altında kalmaz

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Demet Akalın’ın ezeli rakibi Hande Yener’le barışıp mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşan Seren Serengil’e beklenen tepki dün sabah geldi

Seren Serengil, Demet Akalın'ın bu sözlerinin altında kalmaz

Seren Serengil, Demet Akalın’la küsünce Hande Yener’le barışmıştı. Bir dönem Seren Serengil’le yakın olan Demet Akalın’ın vereceği tepki merak konusu olmuştu.

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Sessizliğini bozan Demet Akalın arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına: 'Biri canım 20 senelik…. Biri ahretliğim küstüğüm zaman bile beni satmaz! Biri dünyanın en pozitif insanı, biri daha yeni can oldu. Biri birinden daha az kıymetli değil! Sahtekar değil, güzel dost biriktirin sizinle işi bitince düşmanınızın kucağına koşanı bulmayın! Size sevgisi olmayanın kendine de saygısı yoktur!' mesajını yazdı.

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Seren Serengil demet akalın

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