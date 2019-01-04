MAGAZİN

Seren Serengil'den aldatılarak ayrılmış takipçilerine hediye!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabından ilginç bir çekiliş başlatarak aldatılarak eşinden boşanan bir takipçisine dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini duyurdu.

Seren Serengil'den aldatılarak ayrılmış takipçilerine hediye!

Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu ve oyuncu Seren Serengil ilginç bir çekilişe imza attı. Serengil, eşi tarafından aldatılmış bir takipçisine estetik merkezinde dolgu edeceğini söyledi.

DOLGU HEDİYE EDECEK

Şarkıcı Yaşar İpek’le evlendikten sonra şarkıcılığa geri dönen Seren Serengil, Instagram hesabından bir çekiliş başlattı. Serengil, “Takipçilerim arasından; eşinden aldatılarak ayrılmış olan bir kişiye doktorum tarafından uygulanacak dudak dolgusu, burun dolgusu ve çene dolgusu hediye ediyorum.” dedi.

SEREN’DEN ŞAŞIRTAN HAREKET

Sosyal medyada alışan ürünlerin ve uygulamaların yanı sıra eşi tarafından aldatılan birine dolgu hediye etmek isteyen Seregil’in bu hareketi ise herkesi şaşırttı.

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Seren Serengil instagram ihanet

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