Seren Serengil'den Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'e gözdağı: "Ben Hadise'ye benzemem!"

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, 'Söylemezsem Olmaz' programında Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz arasında yaşananları masaya yatırdı. Bircan Bali, ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçler'in evliliğinde kara bulutların dolaştığını ifade edip Hülya Açıkgöz'ün son paylaşımına değindi. Seren Serengil'in sözleri ise izleyenleri şaşırttı.

HÜLYA AÇIKGÖZ'DEN HADİSE'YE ZEYTİNDALI

Hülya Açıkgöz dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Magazin programında yine yaptığım bir paylaşım konu olmuş ve ailem hedef gösterilmiştir. Yine ve yeniden bir yazı yazdığımda kardeşim Hadise'ye yorumlanıyor. Sizi de anlıyorum, Hadise'nin ismi geçince programınıza bir ilgi yağıyor. Adı üstünde 'Hadise: The Queen'

Bizim Hadise ile iş ilişkimiz bitmiş olsa da kardeşliğimiz devam ediyor. Et tırnaktan ayrılmaz."

Bircan Bali, Hülya Açıkgöz'ün bu paylaşımı üzerine eski defterleri açtı.

NE HİKMETSE BARIŞTILAR!

Hülya Açıkgöz'ün 2020 yılında sosyal medyadan gelen bir soruya "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim." diye yanıt verdiğini anımsatan Bircan Bali, "Ne hikmetse barışmayı tecih ettiler ve Hadise de bunu kendi sayfasında repost etti" ifadelerini kullandı.

"ACABA BUNUN İÇİN HÜLYA SUS PAYI MI ALDI?"

Arto, açıklamasında "Birbirlerinin düğünlerine gitmeyen, en özel günlerinde birlikte olmayan aile" vurgusu yapan Bircan Bali'nin sözlerini bölerek "Acaba bunun için Hülya Hanım sus payı mı aldı ne oldu?" diye sordu.

"ACABA KAÇ BORCU KAPANDI?"

Hülya Açıkgöz'ün paylaşımına ilişkin konuşan Bircan Bali "Acaba kaç borcu kapandı, onu bilmiyoruz" deyince Seren Serengil sert konuştu.

"ALLAH SENİ ISLAH ETSİN!"

Seren Serengil konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hülya Açıkgöz, Hadise için vergi kaçırdığını söyledi, 'Ben ağzımı bir açarsam ortaya kimse çıkamaz' dedi. Ben de programda 'Ne kadar karakterden yoksun bir kızsın sen, o senin kardeşin. Allah seni ıslah etsin' dedim. Ondan sonra ne olduysa Hülya Açıkgöz melek oldu. Mutlaka bunları birileri barıştırdı. 'Kendi yalanlarına kendileri inanıyorlar' diye kız kardeşi için gönderme yapıp bizden o pası göremeyince üstelik biz de onu eleştirince masada gitti şimdi onunla barıştı. Hadise'ye yüklenirken et tırnaktan ayrılıyordu da biz konuştuktan sonra mı et tırnaktan ayrılmaz oldu. Neyse iyi bir şeye vesile olduk açıkçası.

SEREN SERENGİL'DEN ÇARPICI SÖZLER: "DÜŞMANINI YANINA ALACAKSIN, İYİ TAKTİK BENCE"

Valla bu insanların karaktersizliklerine tahammül edemiyorum. En azından Hadise'ye şu dönemde köstek olamayacağın için seviniyoruz. Çünkü senle uğraşıyordu. Bazen düşmanını yanına alacaksın biliyor musun? İyi taktik bence."

Seren Serengil, Hülya Açıkgöz'e şu sözlerle seslendi:

"Sen de bize fazla sallama. Belçika'da çalışan işçi ailelerimizden birilerinin evlatlarısınız. Buraya kadar gelmenizi alkışlıyoruz. Ama kendimizi unutmayalım"



