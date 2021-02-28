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Seren Serengil'den Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere’ye tepki!

28.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil'den Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere’ye tepki!

'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, çekimler esnasında Melis Sezen ile çektirdikleri samimi bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Diziyi takip eden Seren Serengil ise Cansu Dere'ye tepki gösterdi.

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Asya’ karakterini oynayan Cansu Dere, Instagram hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınladı.

Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da setteki eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

“KOCANIN METRESİYLE HATIRA FOTORĞAFI NEYİN KAFASI!”

İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yaptı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, “Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” ifadelerini kullandı.

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Melis Sezen, dizide Cansu Dere’nin hayat verdiği ‘Asya’ karakterinin eşini elinden alıp evlenen kadını canlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi, Cansu Dere, Melis Sezen, Seren Serengil,
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