Seren Serengil'den Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere’ye tepki!

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Asya’ karakterini oynayan Cansu Dere, Instagram hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınladı.

Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da setteki eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

“KOCANIN METRESİYLE HATIRA FOTORĞAFI NEYİN KAFASI!”

İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yaptı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, “Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” ifadelerini kullandı.

Melis Sezen, dizide Cansu Dere’nin hayat verdiği ‘Asya’ karakterinin eşini elinden alıp evlenen kadını canlandırıyor.

