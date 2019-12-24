Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na: Metres abla...

15 ay evli kaldığı Yaşar İpek'le boşanma sürecinde olan Seren Serengil, Şeyma Subaşı'na kafayı taktı. Serengil önce Bebek'teki kafesini kapatacağını açıklayan Şeyma Subaşı için 'Var mısın Yok musun'u hatırlatarak, “En iyisi kutu açsın yine bak onda çok başarılıydı” dedi.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nın videosunun altına ise, "Acun'dan çocuk sahibi oldu diye kendini gerçekten olmadığı bir şeye inandırmış. Sınıf sonradan biriyle evlenerek değişmez, maalesef o sınıfta doğulur" yorumunu yapmıştı.

Sosyal medyadaki bu paylaşımıyla ses getiren Serengil susmamaya kararlı gibi... Geçtiğimiz günlerde bu açıklamalar Subaşı'na sorulunca Subaşı "O kim? Ne iş yapar tanımıyorum. Reklamını yapmaya gerek yok" demişti. Serengil bu açıklamadan sonra iyice kızdı ve yaptığı bir paylaşımla Şeyma Subaşı'na 'metres' dedi.

Serengil açıklamasında "Açtırma kutuyu söyletme kötüyü... Artık kutu da kalmadı ondan da oldun metres abla yaylan artık... Evli adamla olan yuvasını yıkan çocuklarını babasız bırakan kadının lugat karşılığı nedir bak bildiğin yerden geldi soru; ünvanın..."



