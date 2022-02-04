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Seren Serengil'den Survivor yorumu! "Baktı Acun Survivor seyredilmiyor..."

04.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Nisa, Ogeday, Mert ve Sude arasında yaşananlara Söylemezsem Olmaz programında ilginç bir yorum yapıldı. Seren Serengil "Burası Biri Bizi Gözetliyor evi mi? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı" yorumuyla şaşırttı.

Seren Serengil'den Survivor yorumu! "Baktı Acun Survivor seyredilmiyor..."

Survivor All Star'da Mert Öcal ve Sude yakınlaşması Nisa ve Ogeday'ın müdahalesiyle bölünmüştü. Survivor Mert'in Sude ve eski yarışmacı Makbule ile aşk yaşadığını Survivor'un Gönüllüler Takımı'nda yer alan Ogeday ve Nisa iddia etmişti. Yaşanan olaylardan sonra sosyal medya karışmış ve bu ilişki ağı yarışmaların önüne geçmişti.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun da gündeminde Survivor'da yaşananlar vardı. Seren Serengil yaşananları duyunca "Burası Biri Bizi Gözetliyor mu? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı. Acun bilerek aldı bunları bence... Özel hayat konuşulmayan program tutmuyor" yorumunda bulundu.

Arto ise bunun üzerine "Müge Anlı'da bile göremezsin bunu" dedi.

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