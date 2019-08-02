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Seren Serengil dördüncü kez hamile

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Daha önce üç hamilelik süreci geçiren ve düşük yapan Seren Serengil, dördüncü kez hamile. Seren Serengil riskli bir süreç geçireceği için sosyal medyadan da uzak durmaya karar verdi

Seren Serengil dördüncü kez hamile

Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi olan ve üç kere düşük yapan Seren Serengil pes etmedi ve tedaviye yeniden başladı. Daha önce üç hamileliğinde bebeğini kaybeden Seren Serengil, dördüncü kez hamile.

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan sunucu, önlem amaçlı 1.5 ay tekerlekli sandalye kullanacak.

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Seren Serengil’e doktoru stres yaratacak şeyleri yasakladı. Serengil bu sebeple bir süre sosyal medyadan ayrı kalacağını da açıkladı. Serengil yaptığı açıklamada "canlarım gerçekten riskli bir süreçteyim; yüksek tansiyon düşük yapma riskimi artırabileceği için holterle dolaşıyorum stres olmamam gerekiyor. Ondan şu an bomboş hareketsiz sakin yaşamak sorundayım..." dedi.


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seren serengil

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