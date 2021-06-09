Seren Serengil: Dün vasiyet videosu çektim telefonumda...

Uzun süredir sağlık sorunları ile başı dertte olan şarkıcı Seren Serengil zayıflığıyla hayranlarını korkutuyor.

Serengil son paylaşmıyla yine gündem oldu.

Serengil paylaşımında “Noynoy ve Tokyo bensiz nasıl yaşar? Onlara kim bakar? Benim gibi gözünden kim sakınır? Kim kendinden önce onları düşünür? Olamayacağını biliyorum ya, ondan korkuyorum bana bir şey olmasından.. Bu sabah; “Su içmeliyim, su içmeliyim, su içmeliyim” telkininde bulundum.. Yine kendim için değil onlardan ayrılmamak için. Dün vasiyet videosu çektim telefonumda. Olur da aniden bir şey olur diye. Hayat bu.” ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

