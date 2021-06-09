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Seren Serengil: Dün vasiyet videosu çektim telefonumda...

09.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste mide küçültme ameliyatı olarak hayatını riske atan Seren Serengil bir süredir Dumping sendromuyla mücadele ediyor. Serengil'in son paylaşımı olay oldu.

Seren Serengil: Dün vasiyet videosu çektim telefonumda...

Uzun süredir sağlık sorunları ile başı dertte olan şarkıcı Seren Serengil zayıflığıyla hayranlarını korkutuyor.

Serengil son paylaşmıyla yine gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Serengil paylaşımında “Noynoy ve Tokyo bensiz nasıl yaşar? Onlara kim bakar? Benim gibi gözünden kim sakınır? Kim kendinden önce onları düşünür? Olamayacağını biliyorum ya, ondan korkuyorum bana bir şey olmasından.. Bu sabah; “Su içmeliyim, su içmeliyim, su içmeliyim” telkininde bulundum.. Yine kendim için değil onlardan ayrılmamak için. Dün vasiyet videosu çektim telefonumda. Olur da aniden bir şey olur diye. Hayat bu.” ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

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Seren Serengil
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