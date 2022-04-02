MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'e annesi Nevin Serengil'den isyan!

Seren Serengil'e annesi Nevin Serengil'den isyan!

02.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevin Serengil, kızı Seren Serengil'e göndermeli bir paylaşımda bulundu. İsyan eden Serengil, "Evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin" mesajını paylaştı.

Seren Serengil'e annesi Nevin Serengil'den isyan!

arkıcı ve sunucu Seren Serengil ile annesi Nevin Serengil arasındaki sular durulmuyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Serengil, göndermeli bir paylaşımda bulundu.

"EVLATLA İMTİHAN EDİLMEK EN ZORU"

Daha önce, "Seren, beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü." diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden anne Serengil, şu ifadeleri paylaştı:

Kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla... Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla... Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Dermancıoğlu'nun 1 Nisan paylaşımı sosyal medyayı salladıEsra Dermancıoğlu'nun 1 Nisan paylaşımı sosyal medyayı salladı
Yerden yere vurdu! "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i..."Yerden yere vurdu! "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i..."
Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''

Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı ama...'

Erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı ama...'

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi

Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeledi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.