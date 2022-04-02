Seren Serengil'e annesi Nevin Serengil'den isyan!

arkıcı ve sunucu Seren Serengil ile annesi Nevin Serengil arasındaki sular durulmuyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Serengil, göndermeli bir paylaşımda bulundu.

"EVLATLA İMTİHAN EDİLMEK EN ZORU"

Daha önce, "Seren, beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü." diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden anne Serengil, şu ifadeleri paylaştı:

Kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla... Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla... Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin.



