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Seren Serengil, Ebru Gündeş-Hadise fotoğrafını görünce kızdı! "Ahlaksızlık"

11.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş-Hadise dostluğunun son bulmasından sonra Seren Serengil Hadise'ye sert sözler söylemişti. Seren Serengil iki ünlü şarkıcının eski bir fotoğrafını ekranda görünce yine kendini tutamadı. Seren Serengil Hadise'yi hedef aldı.

Seren Serengil, Ebru Gündeş-Hadise fotoğrafını görünce kızdı! "Ahlaksızlık"

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiası sık sık gündeme geliyor. Hadise ve Ebru Gündeş dostluğunun bitme sebebinin bu konu olduğu söylenirken taraflar konuya dair konuşmuyor. Ancak Seren Serengil ise bu konuda Hadise'yi eleştirmesiyle adından söz ettiriyor.

Son olarak Söylemezsem Olmaz'da Ebru Gündeş-Hadise ikilisinin eski bir fotoğrafını gören Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı.

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Seren Serengil fotoğrafı görünce "Şu fotoğrafı bana gösteriyorsunuz ya; ben Ebru Gündeş'le konuşmuyorum ama bu fotoğraf benim canımı acıtıyor. Affı yok bu fotoğrafın... İnsanın sevgilisine bakmak affedersin beraber olmak... Burada Ebru'nun yanındayım" dedi.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil sinirine hakim olamayarak "Bir yanda kocası öbür tarafta omzunda ağladığım kız. Bunu genel diyorum ahlaksızlıktan oluyor, ahlak yoksunluğundan oluyor. Adam mı yok? Para mı her şey?" diyerek tepki gösterdi.

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Ebru Gündeş Hadise Seren Serengil
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