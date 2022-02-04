Seren Serengil Ece Erken'in yanından gelip açıklama yaptı! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutan Ece Erken ayakta durmakta zorlandı. Mevlitte Ece Erken’i Seren Serengil yalnız bırakmadı. Söylemezsem Olmaz yayınında sık sık Erken'in durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil yeni iddialarda bulundu.

Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamasında ise şunları söyledi:

"Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" dedi.



