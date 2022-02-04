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  4. Seren Serengil Ece Erken'in yanından gelip açıklama yaptı! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"

Seren Serengil Ece Erken'in yanından gelip açıklama yaptı! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"

04.02.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in öldürülen kocasının ardından sık sık açıklama yapan Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında yeni açıklamalar yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yapılan mevlite giden Seren Serengil Erken'i her gün ziyaret etmeye çalışıyor. Seren Serengil son olarak Erken hakkında "Kocasının 40'ını göremeyebilir" iddiasında bulundu.

Seren Serengil Ece Erken'in yanından gelip açıklama yaptı! "Kocasının 40'ını çıkaramayabilir"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutan Ece Erken ayakta durmakta zorlandı. Mevlitte Ece Erken’i Seren Serengil yalnız bırakmadı. Söylemezsem Olmaz yayınında sık sık Erken'in durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil yeni iddialarda bulundu.

Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamasında ise şunları söyledi:

"Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" dedi.

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Ece Erken Seren Serengil
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