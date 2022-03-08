Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez

Seren Serengil'in beyaz sahne kıyafetine yorum yağdı. Seren Serengil'in yanları transparan sahne kıyafetinin içine külot giymemesi eleştirildi. Söylemezsem Olmaz yayınında Serengil bu konuya dair yorumlarda bulundu.

Gülşen'in kıyafetini yorumlayan Serengil "Elbiseyi çok beğendim. Zaten sahne elbisesinin içine bilmeyen birçok cahil var onu da söyleyeyim; sahne elbise ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez. İz yapar, çirkin durur. Dünyada da giyilmez. Neden iç çamaşırı giymiyor demiyorum" dedi.



