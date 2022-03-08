MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez

Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez

08.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kıyafetiyle eleştirilen Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz yayınında bu konuya üstü kapalı yanıt verdi. Gülşen konusu konuşulurken Serengil bu tarz kıyafetlerin içine iç çamaşırı giyilmeyeceğini ifade etti.

Seren Serengil: Gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez

Seren Serengil'in beyaz sahne kıyafetine yorum yağdı. Seren Serengil'in yanları transparan sahne kıyafetinin içine külot giymemesi eleştirildi. Söylemezsem Olmaz yayınında Serengil bu konuya dair yorumlarda bulundu.

Gülşen'in kıyafetini yorumlayan Serengil "Elbiseyi çok beğendim. Zaten sahne elbisesinin içine bilmeyen birçok cahil var onu da söyleyeyim; sahne elbise ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez. İz yapar, çirkin durur. Dünyada da giyilmez. Neden iç çamaşırı giymiyor demiyorum" dedi.

Seren Serengil'in kıyafetine tepki yağdı! "Külot giymediniz mi?"Seren Serengil'in kıyafetine tepki yağdı! "Külot giymediniz mi?"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık kırmızı giymeyeceğimArtık kırmızı giymeyeceğim
Pankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdiPankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdi
Tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı! Tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı!
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.