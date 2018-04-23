MAGAZİN

Seren Serengil görümcesiyle barışmayı kabul etmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

10 Temmuz'da Yaşar İpek'le evlenecek olan Seren Serengil, bir takipçisinin görümcesi Eylem İpek'le barışma teklifine "Asla" diyerek karşılık verdi.

Seren Serengil görümcesiyle barışmayı kabul etmedi

Temmuz ayında Yaşar İpek'le nikah masasına oturacak olan Seren Serengil görümcesi Eylem İpek'le barışmayı kabul etmiyor.

BARIŞMAYI KABUL ETMEDİ

Serengil, bir takipçisinin "Serom, görümcenle (Eylem İpek) barışın. Yaşar'ı üzmeyin arada kalmasın ne olur. Düşmanlar sevinmesin Eylem'i tanımam ama senin yüreğinin güzelliğini biliyorum. Bu durumunuza çok üzülüyorum. Geçmişe mazi geleceğe merhaba diyerek şu yalan dünyada kırmasın kimse kimseyi. Yaşar'ı seviyorsun biliyorum, onun üzülmesini istemezsin. Bitsin bu aranızda her ne var ise. Lütfen bizde çok üzülüyoruz." yorumuna "Asla" diyerek cevap verdi.

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Eylem İpek ve eşi

AİLE BULUŞMASINA ÇAĞIRMAMIŞTI

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in anneleri ile aile üyelerinin buluştuğu akşam yemeğinde tek eksik Eylem İpek'ti. Eylem İpek'in yemeğe katılmamasını ise Seren Serengil istememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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