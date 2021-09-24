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Seren Serengil, Gülben Ergen ve Seda Sayan'ı topa tuttu

24.09.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Serengil, geçtiğimiz günlerde açık hava konserleri veren Gülben Ergen ve Seda Sayan'ı "Toplama insanlarla konser verdiler. İnsanlar kendi cebinden para vererek konsere gitmediler. Onlar konser sanatçısı değil" sözleriyle topa tuttu.

Seren Serengil, Gülben Ergen ve Seda Sayan'ı topa tuttu

Seren Serengil, Seda Sayan'ın, geçtiğimiz günlerde televizyon yayınında "Sen kimsin kolpacı? Sen misin hasta olan?" sözleriyle kendisini hedef aldığı iddialarıyla ilgili sorular üzerine "Benim Seda Sayan'la bir alakam yok. O sözler benim için söylenmedi" cevabını verdi.

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"ONLAR KONSER SANATÇISI DEĞİL"

Ardından hızını alamayan Serengil, geçtiğimiz günlerde açık hava konserine çıkan Seda Sayan ile Gülben Ergen'i 'toplama kalabalıkla' konser vermekle suçladı.

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"KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR"

Serengil, bedava biletli seyirciye konser verdiğini söylediği iki ünlü ismi şu sözleriyle eleştirdi:

"Bedava biletlerle orayı doldurdular. Gülben Ergen'in sahnesinde bir kadın çıkıp söyledi belediyeden geldiğini. Her ikisinin konserinde Selin Ciğerci 200 adat bilet almış. Toplama insanlara konser verdiler. İnsanlar kendi cebinden para vererek konsere gitmediler. Kişilerin ve belediyelerin toplu aldığı biletlerle o insanlar konsere gittiler.

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Komik duruma düşürüyorlar. Onlar konser sanatçısı değiller. O konser alanlarını dolduramayacakları belli. Niye bu kadar kendilerini komik duruma düşürüyorlar? Her ikisine de şaşırdım. Siz hiç hayatınız boyunca Gülben Ergen'in konser verdiğini gördünüz mü? Yaz boyunca Çeşme'de bir tane uyduruk meyhanede çıktı o kadar!"

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Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın Seren Serengil'e ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Seda Sayan Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir ajda pekkan,yıldız tilbe,bülent ersoy felan değillerde bu isimlerin 10 katını belkide 100 katını kazanıyorlar.ben dünyaya geldim.seda sayan program yapiyor.ölüp gidecem hala program yapiyor
Bunlarda laf sokarak gündeme gelme çabasında danışıklı dövüş gelsin paralar.

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