Seren Serengil Hadise'nin "Örf ve adetlerimize bağlıyız" dediğini duyunca...

Hadise elindeki çantayla karnını kapattığı için gündeme hamilelik iddialarıyla geldi. '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı.

Şarkıcı, konuyla ilgili "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" deyince Seren Serengil kendini tutamadı.

Seren Serengil her fırsatta hedef aldığı Hadise'yle ilgili Instagram'da şunları yazdı:

"Örf ve adetlere uygun evlilikleri olan bir çift olan Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?'



