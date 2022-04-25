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Seren Serengil Hadise'nin "Örf ve adetlerimize bağlıyız" dediğini duyunca...

25.04.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin hamilelik açıklaması Seren Serengil'i kızdırdı. Sık sık Hadise'yi hedef alan Seren Serengil örf ve adet açıklamasını duyunca Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş göndermesi yaparak gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda Hadise ve Rıza Sarraf'ın yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Seren Serengil Hadise'nin "Örf ve adetlerimize bağlıyız" dediğini duyunca...

Hadise elindeki çantayla karnını kapattığı için gündeme hamilelik iddialarıyla geldi. '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı.

Şarkıcı, konuyla ilgili "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" deyince Seren Serengil kendini tutamadı.

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Seren Serengil her fırsatta hedef aldığı Hadise'yle ilgili Instagram'da şunları yazdı:

"Örf ve adetlere uygun evlilikleri olan bir çift olan Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?'


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise Seren Serengil
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