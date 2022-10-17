Seren Serengil Hadise'ye ateş püskürdü! "Bana dava aç Ebru Gündeş'i şahit yazarım"

Seren Serengil'in hedefinde Hadise vardı. Deniz Uğur davasına bakan Feyza Altun'un Hadise'nin de avukatı olmasına sinirlenen Serengil, Hadise'nin "Haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!" sözlerine kızdı.

ŞOKE EDEN SÖZLER

Seren Serengil avukatı hedef alarak şunları söyledi:

"Kadınlara 'kaşar' diyen avukatın var! Parasız avukatlık yapıp şöhret olayım kafasında. Bence bu yazıyı o yazdırdı. Çıksın Hadise okusun bu yazdıklarını anıracağım burada."

"EBRU GÜNDEŞ SEVE SEVE GELİR"

Seren Serengil daha sonra ise Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia ederek "Kadınları çocukları ağzınıza almayın. Mahkeme aç bana Ebru Gündeş'i şahit yazarım. O da var ya seve seve gelir. Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim" dedi.

