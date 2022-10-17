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  4. Seren Serengil Hadise'ye ateş püskürdü! "Bana dava aç Ebru Gündeş'i şahit yazarım"

Seren Serengil Hadise'ye ateş püskürdü! "Bana dava aç Ebru Gündeş'i şahit yazarım"

17.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Hadise'nin açıklamasından rahatsız oldu. Hadise'nin avukatı Feyza Altun ile kavgalı olan Serengil, şarkıcıyı Ebru Gündeş üzerinden vurdu. Serengil Rıza Sarraf ve Hadise arasındaki mesajları okuduğunu söyledi. Seren Serengil'in bu sözleri çok konuşulacak...

Seren Serengil Hadise'ye ateş püskürdü! "Bana dava aç Ebru Gündeş'i şahit yazarım"

Seren Serengil'in hedefinde Hadise vardı. Deniz Uğur davasına bakan Feyza Altun'un Hadise'nin de avukatı olmasına sinirlenen Serengil, Hadise'nin "Haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!" sözlerine kızdı.

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ŞOKE EDEN SÖZLER

Seren Serengil avukatı hedef alarak şunları söyledi:

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"Kadınlara 'kaşar' diyen avukatın var! Parasız avukatlık yapıp şöhret olayım kafasında. Bence bu yazıyı o yazdırdı. Çıksın Hadise okusun bu yazdıklarını anıracağım burada."

Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden sözler: Ebru Gündeş’in evine gidip...Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden sözler: Ebru Gündeş’in evine gidip...

"EBRU GÜNDEŞ SEVE SEVE GELİR"

Seren Serengil daha sonra ise Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia ederek "Kadınları çocukları ağzınıza almayın. Mahkeme aç bana Ebru Gündeş'i şahit yazarım. O da var ya seve seve gelir. Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim" dedi.

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Hadise Seren Serengil feyza kadınları
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