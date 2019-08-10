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Seren Serengil hamile! 'Zor bir süreçteyim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Bir süredir tüp bebek tedavisi olan ve daha önce üç kez düşük yapan Seren Serengil müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Seren Serengil hamile! 'Zor bir süreçteyim'

Daha önce üç kez düşük yapan Seren Serengil'in geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Düşük ihtimali olan Serengil'in stresten uzak bir hamilelik geçirmesi gerektiği ve hamileliği yatarak geçirmesinin önemli olduğu söylenmişti.

Seren Serengil hamileliğini şu sözlerle duyurdu ve takipçilerinden dua istedi:

"Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. O dua eden nefesinizden benim için açtığınız ellerinizden öperim. Aslında altı gün sonra yaptıracağım testi çok üzüntüler ve sıkıntılar yaşadığım şu süreçte bebeğime bir şey olmuş mudur evhamıyla doktorumun izniyle bugün gittim; o kadar tansiyonlarım yükseldi o kadar zor bir süreçteyim ki tutunamayacağından çok korkmuştum ama bayramda müjdeyi ilk size vereyim istedim çoğunuz dayı çoğunuz teyze çoğunuz hala çoğunuz büyükanne adayısınız artık şimdi bu süreci tamamlamak için yine o hayırlı dualarınıza ihtiyacım var.”

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