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Seren Serengil'in annesi Bircan Bali ve Arto'ya ateş püskürdü! "Allahsız yaratık..."

12.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dostluk bitti, Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile düşman oldu. Mobing gördüğü söyleyerek Söylemezsem Olmaz'ı bırakan Serengil'in annesi de kızının eski dostlarına ateş püskürdü. İşte daha önce kızı tarafından dolandırıldığını söyleyen Nevin Teoman'ın açıklaması...

Seren Serengil'in annesi Bircan Bali ve Arto'ya ateş püskürdü! "Allahsız yaratık..."

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada mobinge uğradığını söyleyerek programdan ayrıldı. Uzun süredir dostları Bircan Bali ve Arto ile küs olan Serengil eski dostlarını da suçladı.

Geçtiğimiz aylarda kızının kendisini dolandırdığını söyleyen ve dava açan Nevin Teoman, programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto Dalga'ya ateş püskürdü.

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NEVİN TEOMAN: İKİ YALAKA...

Kızının programda mobinge uğradığını ve haksızlık yapıldığını söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesabından takipçilerine cevap verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef aldı.

Kovulduğu iddia ediliyordu! Olay açıklama Kovulduğu iddia ediliyordu! Olay açıklama

Bir kullanıcının "Devir kimlere kaldı. Hazımsızlık diz boyu" yorumuna cevap veren Nevin Teoman, "Rezalete bakar mısın canım. İki yalaka terbiyesizlik yapıyor, kanal izin veriyor. Sözleşme var, kızım bütün terbiyesiyle bekliyor. Ben hemen istifa et kurtul oradan dememe rağmen sabırla bekledi. Üç kere hastaneye kaldırıldı böyle bir düzen olur mu? O da yetmedi fake hesaplarla saldırıyorlar. Bu kız onlara ne yaptı ne? Terbiyesiz, ne Allahsız yaratık bunlar. Bu memleket nereye gidiyor" dedi.

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