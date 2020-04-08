Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısına koruma tedbiri

Yasanın amacının şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi olduğu vurgulanan kararda, dosya kapsamı ve yasaya göre, koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiği aktarıldı.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi, bu talebi kabul etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Serengil ve Tomha ile avukat Esennur Ezgi aleyhine suç duyurusunda bulunan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, aynı gün müvekkiline yönelik koruma tedbiri alınması için Beykoz 1. Aile Mahkemesine de başvurdu.

Şarkıcı Seren Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma'nın, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiaları konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Bireylerin anayasal haklarının da göz önüne alındığı ve Mamatova'nn tedbir talebinin kabul edildiği belirtilen kararda, 6284 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yazılı gerekçelerle davalılar Serengil ve Tohma'nın, korunan kişiye yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verildiği kaydedildi.

TEDBİRE UYULMAMASI HALİNDE ZORLAMA HAPİS

Bu tedbirin 3 ay süreyle geçerli olduğu bildirilen kararda, tedbire aykırı davranılması halinde şiddet uygulayan davalılar hakkında, aynı yasa gereğince, "fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğinde ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin uygulanacağına" yönelik ihtar (uyarı) yapılması da hükme bağlandı.

Kararın bir örneğinin bilgi ve gereği için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, bu kararın kolluk kuvveti marifetiyle taraflara tebliğ edilmesine de hükmetti.

Bu kararla ilgili konuşan Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, olayı hukuka intikal ettirdikten sonra sadece hukuki olayın takibini yapma amaçları olduğunu ancak karşı tarafın kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmaya devam ettiğini öne sürdü.