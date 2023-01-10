Seren Serengil neden yok? Seren Serengil'e ne oldu? Bircan Bali ve Arto'lu Söylemezsem Olmaz'da çarpıcı detay!

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında bugünde yok. Seren Serengil, daha önce de koronavirüse yakalandığını söyleyerek Söylemezsem Olmaz canlı yayınının yapıldığı stüdyoyu terk etmişti. Bircan Bali ve Arto ile defalarca aralarında gerilim yaşanan Seren Serengil yine sağlık problemi yaşıyor.

SEREN SERENGİL NEDEN YOK?

Seren Serengil ile ilgili geçtiğimiz gün paylaşımda bulunan Mustafa Tohma açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim"

SEREN SERENGİL'E NE OLDU?

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

Bugün de Söylemezsem Olmaz'da sağlık sorunu nedeniyle yer almayan Seren Serengil'in durumuna ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Seren Serengil'in sağlık durumu merak konusu oldu.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ'A İLİŞKİN FLAŞ İDDİA: SEREN SERENGİL'İN BİLETİ KESİLDİ

Seren Serengil'in "Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam" dediği ve daha önce de birçok kez sorun çıkardığı dikkate alınarak biletinin kesildiği iddia edildi. Seren Serengil'in yerine Ece Erken veya Pınar Eliçe'nin geleceği söylentiler arasında yer alıyor.

Bu iddialar sonrası henüz Seren Serengil ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı.

