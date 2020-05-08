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Seren Serengil paylaştı! Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen elinde rakıyla iftarda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucusu Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen Seren Serengil ile yapılan iftarda elinde rakıyla ortaya çıktı. Bu görüntülere tepki yağdı.

Seren Serengil paylaştı! Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen elinde rakıyla iftarda!

Beyaz TV’nin ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali herkesi şoke etti. Programlarında herkesi eleştiren, ramazanda alkol alan biri olduğunda bunu programlarında paylaşan ünlü ikili sosyal medyada olay olud.

Ailecek bir araya gelen Seren Serengil ve Bircan Bali iftar yaptı. Ancak görüntüler sonrası "böyle iftar olur mu?" yorumları yağdı.

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Serengil’in çektiği videoda Bali’nin eşi Ömer Gezen’in elindeki rakı herkesi şoke etti. Serengil "Karısının resimlerini çekermiş" notuyla bir video paylaştı.

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Videoda Bali ve eşi görünüyordu. Ancak herkes Gezen'in elindeki rakıya takıldı. Bali ve eşine bu paylaşımlardan sonra tepki yağdı.

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