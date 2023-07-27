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Seren Serengil photoshop'un dozunu kaçırdı! Sosyal medyanın diline düştü

27.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil bu defa tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Alaçatı da tatil yapan ünlü isim pembe mayosuyla poz verdi ve 'Barbie' notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Ancak Serengil, photoshop'un dozunu kaçırdı ve sosyal medyanın diline düştü.

Yer aldığı magazin programları, özel hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil uzun zamandır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çift en son evlilik açıklamasıyla gündem olmuştu.

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Seren Serengil bu defa tatil paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Pembe mayosuyla 'Barbie' akımına uyan Serengil, pozlarını peş peşe takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin son fotoğrafında photoshop'un dozunu kaçırdığı fark edildi.

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Serengil'in o pozuna; 'Ayaklardan biri 37, diğeri 47 numara galiba', 'Üst bacak biraz içeri doğru girmiş', 'Photoshop'u fazla kaçırmışsın', 'Çengel bacaklı olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

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