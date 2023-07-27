Seren Serengil photoshop'un dozunu kaçırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Yer aldığı magazin programları, özel hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil uzun zamandır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çift en son evlilik açıklamasıyla gündem olmuştu.

Seren Serengil bu defa tatil paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Pembe mayosuyla 'Barbie' akımına uyan Serengil, pozlarını peş peşe takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin son fotoğrafında photoshop'un dozunu kaçırdığı fark edildi.

Serengil'in o pozuna; 'Ayaklardan biri 37, diğeri 47 numara galiba', 'Üst bacak biraz içeri doğru girmiş', 'Photoshop'u fazla kaçırmışsın', 'Çengel bacaklı olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.



