Seren Serengil ve Yaşar İpek’in boşanma davası ertelendi

Şarkıcı Yaşar İpek’in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil’e açtığı boşanma davasının ilk duruşması İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya şarkıcı Yaşar İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafların avukatları katıldı.

“‘GİZLİLİK KARARI VAR”

Dava dosyasında gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından, taraflar duruşma salonundan çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan şarkıcı Yaşar İpek, açıklama yapmak istemediğini söyledi. Seren Serengil de duruşma çıkışı gazetecilere, ”Arkadaşlar dava dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı var. O yüzden açıklama yapmam yasak” ifadelerini kullandı.(DHA)

