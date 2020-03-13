MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil ve Yaşar İpek’in boşanma davası ertelendi

Seren Serengil ve Yaşar İpek’in boşanma davası ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Yaşar İpek'in sunucu Seren Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi. Duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Seren Serengil, duruşma çıkışı dava dosyasında yayın yasağı ve gizlilik olduğunu belirtti.

Seren Serengil ve Yaşar İpek’in boşanma davası ertelendi

Şarkıcı Yaşar İpek’in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil’e açtığı boşanma davasının ilk duruşması İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya şarkıcı Yaşar İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafların avukatları katıldı.

“‘GİZLİLİK KARARI VAR”

Dava dosyasında gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından, taraflar duruşma salonundan çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan şarkıcı Yaşar İpek, açıklama yapmak istemediğini söyledi. Seren Serengil de duruşma çıkışı gazetecilere, ”Arkadaşlar dava dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı var. O yüzden açıklama yapmam yasak” ifadelerini kullandı.(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
'Aynı işi yapmak zorunda kaldım! Harbiye yolunda...''Aynı işi yapmak zorunda kaldım! Harbiye yolunda...'
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil, yaşar ipek,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı!

Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Reynmen'den, Ece Erken’e 'ayna videosu' göndermesi

Ece Erken'e 'ayna'lı gönderme!

Ebru Polat koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı

İsyan etti! 'Tebiyesizler s..rin gidin'

Zeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorum

Zeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorum

Selin Ciğerci: 'Ben de aynı işi yapmak zorunda kaldım! Taksim Harbiye yolunda...'

'Aynı işi yapmak zorunda kaldım! Harbiye yolunda...'

Ünlülerden koronavirüs paylaşımları

Panik büyüyor! Koronavirüsten böyle korunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.