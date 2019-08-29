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Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanıyor. İpek'in Serengil'e hakaret ve küfürler savurduğu ses kaydı ise magazin dünyasına bomba gibi düştü. İpek'in ayrıca hamile olan eşine şiddet uyguladığı da konuşulan konular arasında...

Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz sene Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı aldı. Çiftin kavga ederken çekilen bir de ses kayıtları ortaya çıktı.

"YAŞAR İPEK BANA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI"

Seren Serengil, boşanma kararı hakkında yaptığı açıklamada İpek için "Defalarca şiddet uyguladı. Hepsini affettim. Üstüme yürüdü, havluyla yüzüme vurdu, itekledi" dedi.

İpek ise Magazinn.com'a yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri hayretle okuyorum. Asla ve asla şiddet söz konusu değildir. İddia edildiği gibi Seren Hanım'a fiziki bir müdahalem olmamıştır. Evet aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı" diyerek iddiaları yalanladı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Seren Serengil, Yaşar İpek'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir de ses kaydı ortaya çıkardı. Elinde belgelerin olduğunu ve bunları mahkemede delil olarak sunacağını belirten Serengil, İpek'in doğacak çocuklarından feragat etmesini de talep edeceğini söyledi.

"BENDEN ÖZÜR DİLESİN"

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Avukat Bey, siz kocam bana hamileyken küfür ettiği, üstüme yürüdüğü 'O çocuk yaşamayacak görürsün bak düşüreceksin' dediğini saklamamı, üstünü örtmemi istiyorsunuz. Daha öncekileri sizle dertleşmiştim örtmüştüm de ama hamileyken ve ne zor şartlarla bu hamileliğe şu anda devam etmeye çalışırken bir de beni savcılığa mı vereceksiniz. Ben mi vermeliyim siz mi vermelisiniz. Kadına şiddeti destekleyen bir avukatın vicdanını sorgulamak isterim. Siz avukatsanız kocama söyleyin ben o...pu değilim onun karısıyım. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum benden özür dilemesini bütün kadınlardan özür dilemesini önerin. Benim şiddet gördüğümü saklamamı istemek yerine" dedi.

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Seren Serengil ve Yaşar İpek Seren Serengil yaşar ipek

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