Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı

Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz sene Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı aldı. Çiftin kavga ederken çekilen bir de ses kayıtları ortaya çıktı.

"YAŞAR İPEK BANA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI"

Seren Serengil, boşanma kararı hakkında yaptığı açıklamada İpek için "Defalarca şiddet uyguladı. Hepsini affettim. Üstüme yürüdü, havluyla yüzüme vurdu, itekledi" dedi.

İpek ise Magazinn.com'a yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri hayretle okuyorum. Asla ve asla şiddet söz konusu değildir. İddia edildiği gibi Seren Hanım'a fiziki bir müdahalem olmamıştır. Evet aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı" diyerek iddiaları yalanladı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Seren Serengil, Yaşar İpek'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir de ses kaydı ortaya çıkardı. Elinde belgelerin olduğunu ve bunları mahkemede delil olarak sunacağını belirten Serengil, İpek'in doğacak çocuklarından feragat etmesini de talep edeceğini söyledi.