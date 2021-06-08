Seren Serengil, yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatların ardından sağlık sorunları ile cebelleşen Seren Serengil, acil ameliyata önceki gün alındığını sevgilisi açıklamıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Ünlü sunucu bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak dün tüm gün böbrek taşı düşürdüğünü ve ameliyatının ileri tarihe ertelendiğini ifade etti. Fakat Serengil'in bu açıklamasını ise koltuğunu dün yayında yerini alan Deniz Akkaya'ya kaptırmamak için yaptığı düşünüldü.

ACİL AMELİYATA ALINACAKTI

Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Seren Serengil dün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda safra kesesinde ve böbreklerinde taş olduğu belirlenen Serengil'in ameliyat olmasında karar verildi. Serengil'in acil ameliyata alınacağını ise sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

KOLTUK SEVDASINA AMELİYATINI ERTELEDİ

Önceki gün ameliyat haberleri ile gündeme gelen Seren Serengil'den yeni açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Serengil ameliyatının sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz'ın sezon finaline girdikten sonra yapılacağını, ilaçlı tedaviler sayesinde böbreğindeki taşı düşürdüğünü ve bu gün programa katılacağını hayranlarına duyurdu.