Seren Serengil, yerini Deniz Akkaya'ya kaptırınca ameliyatını erteledi!

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatların ardından sağlık sorunları ile cebelleşen Seren Serengil, acil ameliyata önceki gün alındığını sevgilisi açıklamıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Ünlü sunucu bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak dün tüm gün böbrek taşı düşürdüğünü ve ameliyatının ileri tarihe ertelendiğini ifade etti. Fakat Serengil'in bu açıklamasını ise koltuğunu dün yayında yerini alan Deniz Akkaya'ya kaptırmamak için yaptığı düşünüldü.
Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Seren Serengil dün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda safra kesesinde ve böbreklerinde taş olduğu belirlenen Serengil'in ameliyat olmasında karar verildi. Serengil'in acil ameliyata alınacağını ise sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.
Önceki gün ameliyat haberleri ile gündeme gelen Seren Serengil'den yeni açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Serengil ameliyatının sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz'ın sezon finaline girdikten sonra yapılacağını, ilaçlı tedaviler sayesinde böbreğindeki taşı düşürdüğünü ve bu gün programa katılacağını hayranlarına duyurdu.
Dün Seren Serengil'in hastaneye kaldırılmasından dolayı programda Bircan Bali'ye ünlü manken Deniz Akkaya eşlik etti. Dün Akkaya'nın sunumuyla yürütülen program ise izleyiciler tarafından her zamankinden daha büyük ilgi gördü. Programı izleyenler Deniz Akkaya’nın mantıklı ve ayarında yorumlar yaptığı şeklinde yorumlarda yaptı. Deniz Akkaya'nın sunumu Söylemezsem Olmaz’da çok beğenildi. Bu beğeniler ise Seren Serengil'in kulağına gitti. Koltuğunu Deniz Akkaya'ya kaptırmamak için harekete geçen Serengil, olması gereken ameliyatını ileri bir tarihe erteleyerek programda bugünkü yerini aldı. İzleyiciler tarafından ünlü sunucunun bu yaptığı ise koltuk uğruna sağlığını hiçe saydı şeklinde yorumlandı.
Dün Seren Serengil'in yerine Beyaz TV ekranlarında yer alan Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yaptı. Bu gelişmenin ardından ise dün İnstagram'da Magazincellspot adlı magazin sayfası, seyircilerden gelen soruları cevapladığı bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin sorduğu “Seren programdan gider mi? Bu sezon son mu yoksa yerine Deniz Akkaya mı gelir?” sorusuna “Ben programı izlemedim ama bir çok video geldi bana. Deniz akkaya çok tarafsız, yerinde, üsluplu yorumlar yapmış. Bence bu tarz bir program yapmalı” yanıtını verdi.
Deniz Akkaya ise bu gönderiyi kendi alıntılayarak, “Her an her şey olabilir. Yeni bir şeyler de olabilir. Taze kan iyidir” notu ile paylaşmasıyla dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından Seren Serengil'in yerine geçeceği konuşuldu.
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