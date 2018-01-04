Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark'la aşk yaşıyor

Kadın futbolcu Serenay Aktaş adını Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serenay Aktaş'ın Alman model Rob Mark'la iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

DANİMARKA'DA BULUŞTULAR

Yeni yılı Danimarka'da karşılayan Serenay Aktaş, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gitmiş.

TATİLDE BİSİKLET SÜRÜP BOL BOL GEZDİLER

Serenay Aktaş üç günlük tatilde sevgilisiyle bol bol gezdi ve bisiklet sürdü.

SOSYAL MEDYADAN AŞKLARINI DUYURDULAR

Rob Mark, sahilde yürüyüş yaparken öpüştükleri fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.