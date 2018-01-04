MAGAZİN

Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark'la aşk yaşıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 12:33 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türk erkeklerinin gözde isimlerinden Serenay Aktaş'ın Oğulcan Engin'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Serenay Aktaş'ın Alman model Rob Mark'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark'la aşk yaşıyor

Kadın futbolcu Serenay Aktaş adını Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serenay Aktaş'ın Alman model Rob Mark'la iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

8557141

DANİMARKA'DA BULUŞTULAR
Yeni yılı Danimarka'da karşılayan Serenay Aktaş, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gitmiş.

0ba79ed579bm

TATİLDE BİSİKLET SÜRÜP BOL BOL GEZDİLER
Serenay Aktaş üç günlük tatilde sevgilisiyle bol bol gezdi ve bisiklet sürdü.

8557147

SOSYAL MEDYADAN AŞKLARINI DUYURDULAR
Rob Mark, sahilde yürüyüş yaparken öpüştükleri fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rob Mark Serenay Aktaş

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapma serenay be
Diğer Haberler
Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Sandal çifti aralarındaki buzları eritti

Sandal çifti aralarındaki buzları eritti

Alp Navruz cephesinde tanıma süreci bitti!

Alp Navruz cephesinde tanıma süreci bitti!

Hadise'den RTÜK'e çok sert tepki

Hadise'den RTÜK'e çok sert tepki

Ziynet Sali eski kaleci Tolga Temiz ile aşk yaşıyor!

Ziynet Sali eski kaleci Tolga Temiz ile aşk yaşıyor!

1 yılda 50 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu manken gibi oldu

1 yılda 50 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu manken gibi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.