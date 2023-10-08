Serenay Sarıkaya annesinin 'yasak aşkı'na dair sorulara bakın ne dedi! "Doğru olmaz"

Nişantaşı sokaklarında yakalanan Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un birlikteliği magazin gündeminde fotoğraflarla yer aldı. Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, yasak aşk iddialarının doğru olduğunu belirtirken Cansu Tosun konuya dair yorum yapmadı.

Arkadaşı Ümran Seyhan'ın eşiyle birlikte olması karşısında şoke olan Serpil Tosun, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah'a havale ediyorum" demişti.

Serenay Sarıkaya'da da annesinin yasak aşkı soruldu. tv100'ün haberine göre güzel oyuncu bu sorulara yanıt olarak "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.



