Serenay Sarıkaya, Bergen filminde rol almayacağını açıkladı

Serenay Sarıkaya'nın yıllardır beklediği ve tam 4 kez ertelenen Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyordu.

1989’da kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’in hayatını konu alan filmin hazırlığı 2 yıldır devam ediyordu. Filmin başrolünde ise Serenay Sarıkaya olacaktı. Ancak güzel oyuncudan hayranlarını üzecek haber geldi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bergen filminde oynamayacağını duyurdu.



