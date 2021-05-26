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Serenay Sarıkaya, Bergen filminde rol almayacağını açıkladı

26.05.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süredir hazırlıkları yapılan Bergen'in hayatını anlatacak olan filmde rol almayacağını duyurdu. Instagram'dan açıklama yapan Sarıkaya, daha önce bir kaç defa ertelenen Bergen filminin çekim tarihlerinin iş takvimiyle uyuşmadığını söyledi.

Serenay Sarıkaya, Bergen filminde rol almayacağını açıkladı

Serenay Sarıkaya'nın yıllardır beklediği ve tam 4 kez ertelenen Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyordu.

1989’da kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’in hayatını konu alan filmin hazırlığı 2 yıldır devam ediyordu. Filmin başrolünde ise Serenay Sarıkaya olacaktı. Ancak güzel oyuncudan hayranlarını üzecek haber geldi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bergen filminde oynamayacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Bergen Serenay Sarıkaya
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