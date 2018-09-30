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Serenay Sarıkaya: Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya, Marie Claire dergisine verdiği röportajda yeni filminde şarkıcı Bergen’i canlandıracağını söyledi! Sarıkaya, Kerem Bürsin ile yaşadığı aşka dair de açıklama yaptı

Serenay Sarıkaya: Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum

Serenay Sarıkaya, Marie Claire dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

En son “Fi” dizisinde rol alan oyuncu, şimdilerde “Acıların Kadını” olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alacak yeni filminin heyecanını yaşadığını söyledi:

“Çok heyecanla beklediğim bir sinema filmi var; Bergen. Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem.”

Henüz senaryonun tamamlanmadığını dile getiren ünlü oyuncu, “Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz” diye konuştu.

ARABESK TARAFIMI KOMİK BULUYOR

Kerem Bürsin’le ilişkisi hakkında da konuşan Sarıkaya, “Neredeyse üç buçuk seneye doğru gidiyoruz. Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatı. Anlayış, sevgi ve saygı çerçevesinde birbirimizin hayatındayız” dedi.

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Ünlü oyuncu, “Uzun yıllar Amerika’da yaşayan Kerem Bürsin’le kültürel anlamda farklılıklar yaşıyor musunuz” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Kerem o kadar da Amerikalı değil aslında. Dünyanın çok fazla yerinde yaşama fırsatı olmuş. Ve evet, bütün bu yaşadığı kültürlerden getirdiği türlü türlü değişik yansımalar mevcut onda. Bilmediğim çok şey öğrendim ondan. Benim, onunla ilgili çok komik bulduğum bazı taraflar var. O da benim bazı arabesk taraflarımı çok komik buluyor.”

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