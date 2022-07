Serenay Sarıkaya bikinisiyle kayaya çömelip poz verdi! Sosyal medya yıkıldı: "Hangisi taş?"

Pek çok farklı işte yer alan ve Şaşkın ve Plajda gibi film projeleriyle sektöre giren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bulgari dergisinin lansmanında verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

SERENAY SARIKAYA BİKİNİSİYLE KAYA ÜZERİNE ÇÖMELİP POZ VERDİ!

Yakın süreçte Burak Deniz ile başrolleri paylaşamaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında aktifliğini sürdürmeye devam ediyor.

Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde siyah elbiseli ve dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyülemişti.

Ünlü isim, bu kez bir kayanın üzerinde bikinisiyle yere çömelerek poz verdi.

"HANGİSİ TAŞ?"

Paylaşımını İngilizce "May the nature be with me" yani "Doğa benimle olmalı" sözüyle yapan Sarıkaya'ya takipçilerinden "Senin olduğun yer güzelleşmiş" , "Hangisi taş?" gibi yorumlar geldi.

"TAŞ TAŞA OTURMUŞ"

Bir takipçinin ise Sarıkaya'nın kaya üzerindeki pozuna "Taş taşa oturmuş" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...